Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млнВедомости 08:18
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
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Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа
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В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
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Футбол
«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
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«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
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Общество
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Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Общество
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В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
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Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
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Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
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Политика
Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Израиль убил командира из сектора Газа
Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
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Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
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В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
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Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.
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Кино
Джордж Мартин анонсировал продолжение сериала «Игра престолов»
Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», призвал зрителей быть активными и предлагать свои идеи развития сюжета.
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Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
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Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45