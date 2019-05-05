Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млнВедомости 08:18
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
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Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 02:35
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Юлия Барановская исполнила зажигательный танец в центре Москвы
Юлия Барановская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, продемонстрировав зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет
Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Авто
«Приговоренные к смерти живут дольше». Немецкие СМИ о Lada
Немецкая газета Ostsee-Zeitung обнародовала материал об автомобилях Lada с провокационным заголовком "Приговоренные к смерти живут дольше".
Обновлено в 08:16
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии
У гостей лучшим стал Кевин Дюрант, в активе которого 46 баллов. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Уорриорз".
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини
Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе
Обновлено в 05:10
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший
Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Политика
В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.
Обновлено в 06:19