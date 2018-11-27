Политика
Суд в Симферополе отправил под арест 12 моряков ВМС Украины
Суд в Симферополе отправил под арест 12 моряков ВМС УкраиныПервый канал13:08
Избирать меру пресечения для украинских моряков продолжат завтра – в суд Симферополя доставят офицеров.
Первый канал13:08
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Политика
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков
Сегодня Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста для 12 украинских военных моряков, незаконно по приказу командования ВМС незаконно вошли на своих кораблях в территориальные воды России в Черном море.
Обновлено в 13:01
Политика
Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину
Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение "массового" недопуска россиян, а также прекратить "дискриминационные действия" украинских пограничников.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 12:25
Политика
Чечено-ингушскую границу изучили со всех сторон
Конституционный суд рассмотрел запрос главы Ингушетии Конституционный суд (КС) РФ провел публичные слушания по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Конституции РФ ратифицированного парламентом республики и аннулированного Конституционным судом Ингушетии соглашения с Чечней об установлении административной границы между двумя регионами.
Обновлено в 12:46
Политика
Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
Обновлено в 12:23
Политика
Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян
Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе
Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Обновлено в 12:50
Политика
Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке
На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Обновлено в 12:36
Политика
Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии
Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.
Обновлено в 12:56
Политика
Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 10:56
Политика
В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине
Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 07:19
Политика
Лавров рассказал, что мешает сотрудничеству России и Франции
Кризис доверия в евроатлантическом регионе мешает полноценному сотрудничеству России и Франции в искоренении таких угроз, как терроризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:06
Политика
Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе
Американский президент Дональд Трамп одобрил применение слезоточивого газа против мигрантов и их детей, которые в минувшее воскресенье, 25 ноября, пытались прорваться из Мексики в США.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов
В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов.
Обновлено в 12:38