Политика
В Симферополе Киевский районный суд во вторник, 27 ноября, изберет меру пресечения для 24 украинских моряков, задержанных в минувшее воскресенье российскими пограничниками. Об этом сообщает агентство «Крыминформ». По предварительной информации, заседание суда начнется через несколько часов.
Общественное телевидение России05:52
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Политика
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Глава МИД Турции рассказал, что Хашукджи расчленяли под музыку
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что саудовского журналиста Джамаля Хашукджи убивали под музыку.
Обновлено в 08:15
Политика
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Обновлено в 08:16