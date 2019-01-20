Политика
Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборовИзвестия 21:37
Суд отклонил иск другого кандидата, Мартена Файюлу, который занял второе место. КС посчитал, что Файюлу не предоставил необходимые доказательства, что объявленные первоначальные данные были недействительными. 30 декабря в стране прошли выборы президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России
Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он откажется от своей доли в кипрской компании, владеющей бизнесом в России.
Обновлено в 22:14
Политика
Евродепутат: ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии
Депутат Европарламента от немецкой партии зелёных Михель Раймон заявил, что Европейский союз «заплатит высокую цену за трусливое отсутствие принципов» в Сирии.
Обновлено в 19:59
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено в 13:35
Политика
Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Эстонский журналист призвал нацелить ракеты на Санкт-Петербург
Обновлено в 21:10
Политика
«Правый сектор» пообещал воевать за Лукашенко
В случае расторжения договора ПС обещает поддержать белорусского лидера и «всеми доступными методами» лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом.
Обновлено в 10:25
Политика
Школьник показал видео из самолета президента России
Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Сирийский военный погиб при обстрелах в Латакии
Сирийский военный погиб, еще один ранен во время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Обновлено в 14:06
Политика
Раймонд Паулс рассказал, почему до сих пор живет в Латвии
Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
В США признали бессилие перед российским «Посейдоном»
Обновлено в 11:56
Политика
Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 07:06
Политика
Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Власти Франции потребовали от Японии объединить Renault и Nissan в единую компанию.
Обновлено в 22:21
Политика
Мужчина умер на КПП в Донбассе — ОБСЕ
Мужчина умер в пункте пропуска «Станица Луганская» в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Обновлено в 17:41