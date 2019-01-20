Политика

Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборовИзвестия 21:37

Суд отклонил иск другого кандидата, Мартена Файюлу, который занял второе место. КС посчитал, что Файюлу не предоставил необходимые доказательства, что объявленные первоначальные данные были недействительными. 30 декабря в стране прошли выборы президента.
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Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

Вести.Ru21:49

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Комсомольская правда21:37

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Интерфакс20:44

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Коммерсантъ20:15

Проигравший выборы в Конго кандидат объявил себя президентом страны

РБК21:06
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Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
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