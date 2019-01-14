Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда по делу Роберта Ллойда Шелленберга.

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

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