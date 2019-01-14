Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казниRT на русском08:08
Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда по делу Роберта Ллойда Шелленберга.
RT на русском08:08
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Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 12:19
Происшествия
Житель Варшавы задержан за угрозы президенту Польши
В Варшаве стражами порядка задержан 72-летний мужчина, заявивший о возможной гибели президента Польши Анджея Дуды, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Индонезии крокодил съел биолога во время кормления
В индонезийском городе Томохон крокодил заживо съел женщину-биолога, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге
В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в звонках о «минировании» аэропортов
Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 05:54
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку на «зебре» в Волхове
В Волхове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 10-летняя девочка, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:03