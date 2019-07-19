Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста ВышинскогоКоммерсантъ 09:05

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене. Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство.
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 19 сентября

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Интерфакс09:12

Суд в Киеве оставил Вышинского под арестом до 19 сентября

RT на русском12:10
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Шпионская программа Pegasus может взламывать не только iPhone пользователя, но и его iCloud.
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Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции

Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
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Армия и оружие

Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию

Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
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Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
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"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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