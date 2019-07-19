Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене. Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Гаджеты Водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB предназначен для 3D-карт MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio Словенская компания EK Water Blocks, специализирующаяся на компонентах систем жидкостного охлаждения, представила водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB, совместимый с 3D-картами MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Гаджеты Программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud Шпионская программа Pegasus может взламывать не только iPhone пользователя, но и его iCloud.

Космос Робот «Федор» получил новое имя перед полетом на МКС Робот «Федор», который должен стать первым российским «киберкосмонавтом» и отправиться на МКС, получил новое имя Skybot F-850.

Армия и оружие Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Футбол «Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак» Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».

Происшествия Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

Наука В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Происшествия Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Религия Патриарх Кирилл назначил первого викария "Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Футбол РФС выпустил официальное сообщение об использовании системы VAR РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ.

Авто Chery привезет в Россию кроссовер премиального бренда Exeed Китайская компания Chery выведет на российский рынок в следующем году новый кроссовер своего премиального суббренда Exeed.

Здоровье В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики «Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.