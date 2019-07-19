Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста ВышинскогоКоммерсантъ 09:05
Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене. Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство.
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Политика
Иран захватил два британских танкера
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Культура
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Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
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Во время интервью американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России стать крестным его дочери.
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Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
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Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ
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Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
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Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон
У Меган Маркл есть огромное преимущество над Кейт Миддлтон, убежден королевский эксперт.
Обновлено в 15:23
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто
Компания Hyundai показала новую систему смены передач у гибрида
Технология ASC помогает уменьшить эти потери благодаря новому программному обеспечению логики управления для HCU, которое синхронизирует скорости вращения двигателя и коробки передач.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
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Армия и оружие
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Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Обновлено в 10:01
Кино
Две новые части «Хеллоуина» выйдут в 2020 и 2021 году
Картина «Halloween Kills» («Хеллоуин убивает») выйдет на экраны 16 октября 2020 года, а через год ― 15 октября 2021-го ― в кинотеатрах покажут «Halloween Ends» («Конец Хеллоуина»).
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки
Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
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Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
У Светланы Лободы почернели ноги
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Обновлено в 12:57
Футбол
Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номер
Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter.
Обновлено в 05:23
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Кино
Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47