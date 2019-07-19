Политика
Суд в Киеве продлил арест ВышинскогоТАСС 09:01
Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.
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Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях
Для членов конгресса США законопроекты о новых санкциях против России — возможность саморекламы, заявили в российском МИД, комментируя очередную инициативу американских законодателей.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Обновлено в 08:25
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ
По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
Обновлено в 09:49
Интернет
Разработчики FaceApp ответили на претензии из США
Обновлено в 08:12
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Футбол
Евролига представила календарь на новый сезон
Евролига представила календарь очередного регулярного чемпионата на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:58
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд арестовал двух астраханских чиновников
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов и бывший глава Наримановского района Нурлан Кандыков арестованы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
Опубликован тизер смартфона Honor 9X Pro
Обновлено в 06:34
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26