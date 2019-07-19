Политика

Суд в Киеве продлил арест ВышинскогоТАСС 09:01

Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.
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Кирилл Вышинский остался под арестом

Коммерсантъ09:38

Суд в Киеве продлил арест Кирилла Вышинского до 19 сентября

Интерфакс09:12

Украинский суд отказался освободить Вышинского

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Суд в Киеве продлил арест Вышинского

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Вышинский попросил справедливости, а получил еще 60 дней

Вести.Ru09:17

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Эхо Москвы09:02

Юрист прокомментировал продление ареста Вышинскому

RT на русском10:13
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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
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Инну Чурикову перевели из реанимации

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В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях

Для членов конгресса США законопроекты о новых санкциях против России — возможность саморекламы, заявили в российском МИД, комментируя очередную инициативу американских законодателей.
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Обновлено в 08:25
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

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В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
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Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
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В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
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Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
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В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
Обновлено в 09:49
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Разработчики FaceApp ответили на претензии из США

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Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
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Названы города России с самым загрязненным воздухом

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В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
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Евролига представила календарь на новый сезон

Евролига представила календарь очередного регулярного чемпионата на сезон-2019/20.
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Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

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Суд арестовал двух астраханских чиновников

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов и бывший глава Наримановского района Нурлан Кандыков арестованы на два месяца.
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Украина ввела спецпошлины на российское топливо

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Арест Кирилла ВышинскогоБольше новостей по теме
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