Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста ВышинскогоКоммерсантъ 09:05

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене. Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство.
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