Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста ВышинскогоКоммерсантъ 09:05
Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене. Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство.
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Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено в 14:21
Футбол
Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
«Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
Обновлено в 09:44
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
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Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
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Pampers представила умные подгузники
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Обновлено в 14:26
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер
Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:37
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Авто
Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed
Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы
Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 14:42
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Футбол
Молодежка «Спартака» победила «Ростов»
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче 2-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55