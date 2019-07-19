Политика
Суд в Киеве продлил арест ВышинскогоИзвестия 09:03
Подольский районный суд Киева отказался освободить главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из под ареста под личное поручительство.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Путин заявил о необходимости усилить контроль за лесопользованием
Российский лидер Владимир Путин призвал усилить борьбу с незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 08:47
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Технологии
FaceApp стало самым скачиваемым приложением в AppStore
Российское приложение FaceApp стало самой скачиваемой бесплатной программой в AppStore по всему миру.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
61-летняя Шэрон Стоун появилась на публике в мини и без макияжа
18 июля Шэрон отправилась за покупками и предстала перед поклонниками без макияжа, с растрепанными волосами и в легком коротком платье.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини
Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Автоинструктор из Архангельска убил ученицу за отказ заниматься сексом
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, автоинструктор разозлился на молодую ученицу после урока вождения в автошколе, расположенной в округе Варавино-Фактория.
Обновлено в 07:13
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено в 07:32
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода.
Обновлено в 07:41
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Кино
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.
Обновлено в 03:42
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Предприниматели из РФ смогут продавать товары в Европу через AliExpress
Предприниматели из России получат возможность продавать свои в Европу через интернет-площадку AliExpress в этом году, заявил глава AliExpress в РФ Лю Вэй на семинаре Российского экспортного центра и университета Taobao для экспортеров Alibaba Global Course.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Наука
Смогут ли роботы обрести душу: эмоциональный ИИ
В обывательском представлении искусственный интеллект никогда не сможет приблизиться к человеческой эмоциональности из-за нашей особой душевной организации, которую невозможно трансплантировать в машину.
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты
Программа для шпионажа Pegasus научилась собирать данные из «облака»
Разработанная израильской компанией NSO Group шпионская технология Pegasus вышла на новый уровень развития — теперь она умеет извлекать данные пользователей из облачной инфраструктуры таких крупных компаний, как Amazon, Google, Apple, Microsoft и Facebook.
Обновлено в 08:31