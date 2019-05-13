Политика
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира ЗеленскогоРоссийская газета 08:45
Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
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