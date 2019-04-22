Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ МПГрани.ру вчера в 13:01
Окружной административный суд Киева приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.
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«Порошенко просчитался»: в Московском патриархате объяснили решение о переименовании УПЦ
ТК Звездавчера в 13:10
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 08:20
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 03:56
Политика
CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов
Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Футбол
Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик
Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек
В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным 310 человек.
Обновлено в 00:17
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено вчера в 03:21
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Улицу Горького хотят превратить в велосипедно-пешеходный променад Южно-Сахалинска
Власти региона и Южно-Сахалинска работают над проектом превращения улицы Горького, которая сегодня является своеобразной границей застройки на востоке областного центра, в шестикилометровый велосипедно-пешеходный променад.
Обновлено в 01:09
Политика
Суд отказал информатору Wikileaks Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный суд в США оставил под стражей информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Рабочие кузбасского разреза подверглись смертельной опасности
Указанный разрез уже привлекал внимание правоохранителей. В декабре прошлого года из-за нарушений произошел смертельный инцидент.
Обновлено в 01:11
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине
Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02