Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Наука
Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения
Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Культура
Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного
Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
ЦИК Украины обработал 99% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% электронных протоколов состоявшихся накануне выборов главы государства.
Обновлено в 09:10
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево»
В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
ЖКХ
Определен график отключения горячей воды в Москве
Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Хоккей
Ковальчук присоединился к сборной России
В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 10:08
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29