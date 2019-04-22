Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Коммерсантъ10:57

«Как бельмо на глазу»: в РПЦ объяснили решение Киева остановить переименование канонической УПЦ

ТК Звезда11:26

Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической УПЦ

ТАСС10:29

Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве

Газета.Ru10:28

Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви

РБК10:32

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

РИА Новости10:12

Эксперт оценил приостановку судом процедуры переименования УПЦ

RT на русском11:09
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Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
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Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО

Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Культура

Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
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В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

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Политика

ЦИК Украины обработал 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% электронных протоколов состоявшихся накануне выборов главы государства.
Обновлено в 09:10
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево»

В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

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Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
ЖКХ

Определен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Хоккей

Ковальчук присоединился к сборной России

В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 10:08
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
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В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
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Наука

Российские ученые выяснили, как вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея

Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Энергетика

«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа

В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
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Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
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