Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.

Политика Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Происшествия Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.

Происшествия В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".

Происшествия Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Армия и оружие В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Политика В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Происшествия Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Наука 24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.

Политика Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.

Экономика Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Политика Порошенко заявил о намерении вновь баллотировать в президенты Нынешний лидер Украины Петр Порошенко, проигравший актеру Владимиру Зеленскому во второму туре выборов, заявил, что будет вновь баллотировать на высший государственный пост.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.

Транспорт Проект моста через Севастопольскую бухту одобрен госэкспертизой Специалисты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект строительства моста через Севастопольскую бухту.

Технологии Гендиректор Sports.ru покинул свой пост Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.

Политика Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.