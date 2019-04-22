Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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В Киеве считают, что приостановка переименования УПЦ связана с выборами

РИА Новости14:31

РПЦ приветствует решение киевского суда о приостановке переименования канонической УПЦ

ТАСС14:16

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Коммерсантъ10:57

«Порошенко просчитался»: в Московском патриархате объяснили решение о переименовании УПЦ

ТК Звезда13:10

Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

RT на русском13:15

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Газета.Ru13:36

Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви

РБК10:32
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Армия и оружие

Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Обновлено в 13:38
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Футбол

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли. Мы можем выиграть три трофея или ни одного.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Технологии

Гендиректор Sports.ru покинул свой пост

Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Гаджеты

Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10

Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено 20 апреля в 04:52
Энергетика

Украина обвинила Россию в низком качестве нефти

Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Здоровье

От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области

Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Теннис

Гаспарян обыграла Ларссон на старте турнира в Стамбуле

Россиянка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире категории International в Стамбуле.
Обновлено в 13:51
Экономика

Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
Обновлено в 13:37
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Марата Башарова заподозрили в «романе» с девушкой из рабочего поселка

Обновлено в 04:30
Происшествия

Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру

Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
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