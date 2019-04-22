Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Читать в источнике
Оценить985
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Футбол
Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»
Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли. Мы можем выиграть три трофея или ни одного.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли
Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Технологии
Гендиректор Sports.ru покинул свой пост
Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10
Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено 20 апреля в 04:52
Энергетика
Украина обвинила Россию в низком качестве нефти
Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Здоровье
От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области
Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Теннис
Гаспарян обыграла Ларссон на старте турнира в Стамбуле
Россиянка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире категории International в Стамбуле.
Обновлено в 13:51
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940
В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
Обновлено в 13:37
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36