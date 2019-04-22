Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Политика
В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича
Обновлено в 07:08
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»
Обновлено в 15:09
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено 20 апреля в 06:57
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина
Обновлено в 05:34
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала о комплексах
В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Политика
ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 09:36
Политика
В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду
Обновлено в 10:35
Футбол
Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»
Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.
Обновлено в 15:43
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08