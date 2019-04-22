Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Эксперт оценил приостановку киевским судом процедуры переименования УПЦ

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