Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Суд в Киеве приостановил переименование Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата

Эхо Москвы15:30

В Киеве считают, что приостановка переименования УПЦ связана с выборами

РИА Новости14:31

Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви

РБК10:32

«Порошенко просчитался»: в Московском патриархате объяснили решение о переименовании УПЦ

ТК Звезда13:10

Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

RT на русском13:15

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Коммерсантъ10:57

РПЦ приветствует решение киевского суда о приостановке переименования канонической УПЦ

ТАСС14:16
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В Алжире арестовали самого богатого человека в стране

По сообщению местных СМИ, всего сегодня были задержаны пять крупных предпринимателей, четверых из них считают близкими к бывшему президенту Абдель Азизу Бутефлике.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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В Москве украли картину Левитана стоимостью два миллиона рублей

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Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Обновлено в 06:48
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Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Хоккей

Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»

Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
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Технологии

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ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Общество

В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами

В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Наука

В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов

Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
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Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
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Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Политика

В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

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Кино

Умер Стив Голин, продюсер «Выжившего» и «Игры»

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Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Адвокат Сергей Жорин рассказал о своем разводе

Сергей Жорин в интервью журналистам рассказал о своем разводе с Натальей Рагозиной.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
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