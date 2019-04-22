Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Суд в Киеве приостановил переименование Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата

Эхо Москвы15:30

В Киеве считают, что приостановка переименования УПЦ связана с выборами

РИА Новости14:31

Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви

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Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

RT на русском13:15

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Коммерсантъ10:57

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ТК Звезда13:10

Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической УПЦ

ТАСС10:29
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Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
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Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
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Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
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Шоу-бизнес

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Политика

Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году

В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
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Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Как в Афганистане работает совместный с Россией нефтеперерабатывающий завод

В провинции Герат на северо-западе Афганистана состоялся запуск небольшого нефтеперерабатывающего завода — единственного на данный момент частного совместного российско-афганского предприятия.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

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За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
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В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
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