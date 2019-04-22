Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.

Гаджеты Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Авто Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.

Здоровье 20% смертей в мире связаны с плохим питанием Ирина Зиганшина Как утверждают авторы работы, каждая пятая смерть в мире связана с плохим питанием, которое провоцирует возникновение хронических болезней: сердечно-сосудистых, рака и диабета 2 типа.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Происшествия В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.

Происшествия В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Происшествия Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авто ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.

Гаджеты Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.

Армия и оружие Как в Афганистане работает совместный с Россией нефтеперерабатывающий завод В провинции Герат на северо-западе Афганистана состоялся запуск небольшого нефтеперерабатывающего завода — единственного на данный момент частного совместного российско-афганского предприятия.

Технологии Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+ В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.

Религия Началась Страстная неделя у православных «Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.