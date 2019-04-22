Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено в 17:15
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Здоровье
20% смертей в мире связаны с плохим питанием
Ирина Зиганшина Как утверждают авторы работы, каждая пятая смерть в мире связана с плохим питанием, которое провоцирует возникновение хронических болезней: сердечно-сосудистых, рака и диабета 2 типа.
Обновлено в 16:46
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Политика
Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году
В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия
Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки
Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.
Обновлено в 16:52
Кино
В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин
Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Как в Афганистане работает совместный с Россией нефтеперерабатывающий завод
В провинции Герат на северо-западе Афганистана состоялся запуск небольшого нефтеперерабатывающего завода — единственного на данный момент частного совместного российско-афганского предприятия.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Технологии
Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+
В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг
Обновлено в 13:40
Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено в 03:25
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47