Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

RT на русском13:15

В Киеве считают, что приостановка переименования УПЦ связана с выборами

РИА Новости14:31

«Порошенко просчитался»: в Московском патриархате объяснили решение о переименовании УПЦ

ТК Звезда13:10

Суд в Киеве приостановил переименование Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата

Эхо Москвы15:30

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Коммерсантъ10:57

Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви

РБК10:32

Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической УПЦ

ТАСС10:29
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Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов

Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
Обновлено в 05:52
Политика

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры по телефону.
Обновлено в 10:13
Общество

Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Политика

Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

Обновлено в 09:54
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Обновлено в 11:49
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Госдеп США оценил выборы на Украине

Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:26
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Обновлено в 12:00
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Гаджеты

Названы ошибки, приводящие к поломке телефона

Есть ряд распространенных ошибок, которые быстро выводят устройства из строя.
Обновлено в 10:32
Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.
Обновлено в 15:03
Футбол

Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»

Обновлено в 14:52
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Технологии

Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире

Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Гаджеты

Apple ежемесячно платит конкуренту более 30 млн долларов

Apple и Amazon являются конкурентами на некоторых рынках, но между ними есть и тесные деловые отношения: со ссылкой на осведомленных по этому вопросу информаторов источник утверждает, что Apple платит Amazon более 30 миллионов долларов в месяц за использование облачных сервисов AWS.
Обновлено в 10:46
Футбол

Василий Кикнадзе: «Был момент, когда мне казалось, что Смолов сделал большую ошибку, перейдя в „Локомотив“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал игру нападающего красно-зеленых Федора Смолова в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
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