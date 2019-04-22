Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦРИА Новости 10:12
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
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Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Общество
Жители Второго Лескена продолжают протестовать против строительства фермы
Около 50 жителей селения Второй Лескен в Кабардино-Балкарии два дня протестовали против строительства животноводческой фермы неподалеку от жилых домов.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Игры
В Kingdom Hearts 3 появится повышенная сложность
Обновлено в 14:18
Здоровье
Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда
83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.
Обновлено в 11:28
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов
Представители General Motors официально заявили о прекращении заказов на трехрядный внедорожник Chevrolet Traverse с 2,0-литровым Turbo I4 Ecotec LTG.
Обновлено в 08:13
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Авто
Самый быстрый внедорожник в мире: Jeep Grand Cherokee Trackhawk на льду Байкала установил рекорд
Прошедшей зимой внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk смог установить рекорд и завоевал звание самого быстрого кроссовера в мире, в рамках гонки «Дни Скорости на льду Байкала».
Обновлено в 14:30
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено 20 апреля в 06:57
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Путешествия
В выпуске «Орла и решки» из Рио екатеринбуржец съел гигантский бургер и дал советы туристам-новичкам
В Бангкоке ведущий жил у трансгендера, работающего в шоу леди-боев, а в Сеуле переночевал в бутылке.
Обновлено в 21:21
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Названы вредные и полезные свойства подсолнечного масла
Эксперты назвали вредные и полезные свойства подсолнечного масла.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Общество
В Канаде из-за паводков эвакуируют около 1,5 тысяч жителей
Обновлено в 21:29
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43