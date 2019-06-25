Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и ШухевичаРБК 17:39

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

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