Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и ШухевичаРБК вчера в 17:39

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

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