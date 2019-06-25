Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и ШухевичаРБК вчера в 17:39
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.
— Владимир Вятрович, украинский историкКомсомольская правда вчера в 17:29
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