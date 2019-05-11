Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache
ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Общество
Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы
Обновлено в 07:43
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»
Обновлено в 10:06
Политика
Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары
Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Гендиректор «Тамбова»: долги? Это полная чушь, мы будем играть в Премьер-Лиге
Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, всё хорошо.
Обновлено в 10:17
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Общество
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
У премиум-фотоаппарата Fujifilm X100F появится преемник
Сетевые источники сообщают о том, что компания Fujifilm проектирует компактный фотоаппарат премиум-класса, который придёт на смену модели X100F.
Обновлено в 07:20
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал о жизни с Проскуряковой и радости отцовства
Николаев признался, что долго переживал перед тем, как сделать предложение Юлии, так как сомневался, что он привлекает ее как артист, а не мужчина.
Обновлено в 10:21
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Футбол
Представитель Денисова рассказал об отношениях игрока с «Локомотивом»
10 мая после победы «Локомотива» над «Рубином» со счетом 4:0 генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что с Денисовым не удается выйти на связь уже в течение двух недель.
Обновлено в 09:34
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00