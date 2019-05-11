Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Кино
Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Футбол
Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»
Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Экономика
Самолётов станет меньше: Минфин режет крылья российской авиации
Очередную острую ноту внёс Минфин: на совещании рабочей группы по стабилизации цен на авиационное топливо представители ведомства заявили, что российским перевозчикам стоит сократить численность своих авиапарков и провести их унификацию.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира
Обновлено в 16:42
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Здоровье
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
Диабет II типа имеет множество симптомов, включая медленное заживление ран, усталость, частые инфекции.
Обновлено в 07:28
Культура
В Севастополе открывается 15-й международный кинофестиваль «Победили вместе»
Рекордное число участников из-за рубежа ожидается на 15-ом международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который отрывается в воскресенье в Севастополе.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Ливерпуль» представил ролик к заключительному матчу АПЛ
"Ливерпуль" опубликовал в Twitter промо-ролик к заключительному матчу Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Недавно в штате Джорджия ужесточили закон о запрете абортов.
Обновлено в 13:58
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Спорт
Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»
Обновлено в 14:43
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 13:58
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год.
Обновлено в 02:52