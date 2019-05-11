Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Суд в Киеве отказался запрещать закон об обязательном использовании украинского языка

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Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке на Украине

Говорит Москва05:52

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Интерфакс05:30

На Украине потребовали запретить подписание закона о национальном языке

ТК Звездавчера в 12:05
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Ирина Бережная
Украинский общественный деятель
Украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, член групп по межпарламентским связям с некоторыми странами.
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