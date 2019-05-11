Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Суд в Киеве отказался запрещать закон об обязательном использовании украинского языка

Эхо Москвы08:00

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

РБК05:43

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Интерфакс05:30

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке

РИА Новости05:57

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке на Украине

Говорит Москва05:52

Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Аргументы и Фактывчера в 12:06

На Украине потребовали запретить подписание закона о национальном языке

ТК Звездавчера в 12:05
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Ирина Бережная
Украинский общественный деятель
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