Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Футбол «Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Наука В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.

Шоу-бизнес «Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала» Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Происшествия В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

Здоровье Седина в голову: как сохранить цвет своих волос «Вечерняя Москва» спросила вице-президента Евразийской трихологической ассоциации Ольгу Кохас о том, как сохранить цвет волос и опасно ли их окрашивание.

Транспорт Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.

Политика Порошенко уволил замглавы своей администрации Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

Общество Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией Издание Ouest France пишет, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию "жёлтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек, произошли столкновения с силами правопорядка.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге «В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Общество Ливни и сели смыли 16 мостов в Дагестане В Дагестане ливни и сели разрушили четыре автомобильных и двенадцать пешеходных мостов.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Политика Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Китая В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая.

Футбол «Краснодар» разгромил «Енисей» в чемпионате России «Краснодар» в гостях одержал победу над «Енисеем» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Футбол «Милан» на выезде обыграл «Фиорентину» Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.