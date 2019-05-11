Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыкеКоммерсантъ 08:18
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»
В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено в 08:10
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено вчера в 12:25
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Малоэтажный деревянный дом загорелся в Гатчине
Фотографии малоэтажного деревянного дома, часть которого охвачена огнем, опубликовали в группе «Авто Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:40
Общество
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
Обновлено в 00:40
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Как Запад может захватить Калининград
Юрий Кнутов сообщил о том, что у Запада существует минимум два плана. Первый включает в себя внедрение иностранных активистов.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в блокировании Чёрного моря
Корабли Военно-морских сил России регулярно блокируют значительную часть акваторий Чёрного и Азовского морей, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвал свою дочь от Богомолова «фифочкой»
Обновлено в 07:15
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Обновлено в 04:38
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
В Хьюстонском судоходном канале США столкнулись нефтяной танкер и груженый буксир. В результате инцидента произошел крупный разлив топлива.
Обновлено в 01:32
Политика
Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 14:29
Теннис
Роджер Федерер сыграет на «Мастерсе» в Риме
Обновлено в 08:14
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева унаследовал его характер
Лазарев вспоминает, что когда он решил стать отцом, для него было совершенно неважно, кто у него появится, сын или дочь.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры
«Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Андер Эррера покидает команду.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»
Нервов тратишь больше, чем на льду.
Обновлено в 08:17