Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборовРБК 18:06

Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине. Избирательные участки в стране должны открыться в 08:00 (совпадает с московским).

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

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