Политика
ТАСССуд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
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Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
Игромания.ру вчера в 19:00
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Появились кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске
В сети обнародованы кадры с места обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска.
REGNUM 04:04
Хоккей
Браташ рассказал, за что нужно поблагодарить Квартальнова
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал решение экс-наставника «Локомотива» Дмитрия Квартальнова задействовать в прошлом сезоне КХЛ большое число молодых игроков.
Матч ТВ 04:44
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Футбол
«Олимпиакос» отправил «Краснодар» в Лигу Европы
Подопечным Сергея Матвеева предстояла сложнейшая задача для того, чтобы впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а именно отыграть четыре мяча после поражения в Пирее со счетом 0:4. И ответный матч "быки" начали с места в карьер – уже на десятой минуте полузащитник Даниил Уткин поразил ворота греков и дал надежду битком заполненному стадиону в Краснодаре.
Вести.Ru вчера в 16:52
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Авто
В России упали продажи Mercedes-Maybach S-Class
Специалисты агентства «Автостат» сообщают, что за семь месяцев текущего года дилеры немецкой марки реализовали 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse.
32CARS.ru 02:23
Наука
РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку»
РЖД впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд "Ласточка", который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека, передаёт корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 02:47
Энергетика
BP сбывает все свои активы на Аляске
REGNUM вчера в 20:03
Экономика
ЦБ может отменить «инвестиционное рабство»
27 августа 2019 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил, что регулятор склоняется к идее разрешить россиянам открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Саминвестор 04:07
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Авто
Выбираем надежный трехлетний Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых привлекательных вариантов трехлетних Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей.
АвтоВзгляд 02:26
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02