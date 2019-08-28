Политика

ИзвестияИзвестияСуд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 28 августа.
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Мария Захарова
Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 05:04

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