Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и ШухевичаИзвестия вчера в 16:19

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом 25 июня сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

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