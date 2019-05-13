Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборахВедомости 08:37

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.
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Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Коммерсантъ09:04

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за демонстрацию бюллетеня на выборах

ТАСС08:34

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

РБК08:46

Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию заполненного бюллетеня

Интерфакс08:38

Зеленского оштрафовали на $32,4 за показанный избирательный бюллетень

RT на русском08:35

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

РИА Новости08:54

Зеленского оштрафовали на 850 грн за демонстрацию своего бюллетеня

Газета.Ru09:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
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