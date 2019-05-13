Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборахВедомости 08:37

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

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