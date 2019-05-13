Политика
Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборахВедомости 08:37
Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.
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Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая
О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.
Обновлено в 10:47
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Три человека погибли после взрыва пассажирской «ГАЗели» в Дагестане
В Дагестане на трассе «Махачкала - Буйнакск» произошла авария и взрыв пассажирской «ГАЗели».
Обновлено в 10:53
Происшествия
Рестлер умер во время боя в Лондоне
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Музыка
Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи
Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Культура
Леонида Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
Ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича сделали персонажем Mortal Kombat.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Общество
Собянин отметил схожесть Москвы и Токио
Проблемы Москвы и Токио достаточно схожи, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании совета губернаторов России и Японии 13 мая.
Обновлено в 07:30
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Энергетика
«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб
По итогам 2018 года «Роснефть» снизила чистый долг и торговые обязательства более чем на $14 млрд.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160
Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Общество
В регионе усилилась протестная активность
«Институт региональной экспертизы» подготовил рейтинг протестной активности в регионах РФ. Исследуемый период — апрель 2019 года.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Ученые разрешили ежедневно выпивать не более 6 чашек кофе
Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.
Обновлено в 10:10
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Наука
Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»
Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
Обновлено в 10:28
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23