Политика

Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и КлимкинаЭкономика сегодня 03:09

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда. В суд с иском обратился гражданин Украины.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Суд в Киеве обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Порошенко и Климкина

Коммерсантъ06:06

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

РИА Новости02:58

Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Порошенко и Климкина

Известия04:27

Эксперт оценил решение суда обязать НАБУ открыть дело против Порошенко

RT на русском04:58

Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

Газета.Ru03:29

Суд Киева обязал открыть дело против Порошенко и Климкина по факту злоупотребления властью

ТАСС03:27

Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

РБК05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Обновлено вчера в 18:59
Политика

Украинских моряков оставили под арестом в России

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Обновлено в 09:24
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

Обновлено в 07:36
Авто

В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Авто

Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобили

Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России.
Обновлено в 09:39
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Политика

Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика

В Черногории призвали построить стену на границе с Албанией и Косово

Политик добавил, что сейчас Черногория вместе с Косово и Албанией воспринимается в мире как источник балканского наркотрафика.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино

Об ушедших в отпуск BTS снимут сериал

Южнокорейская компания Big Hit Entertainment снимет сериал о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа

Украинская певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа. Об этом она сообщила в блоге в Instagram своим поклонникам.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян

Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Кино

Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»

Обновлено в 04:07
Экономика

В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

Обновлено в 09:38
Авто

Двигатель Aurus применят в малой авиации

На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Наука

Таинственное внутреннее ядро Земли может быть наконец объяснено наукой

Глубоко под поверхностью планеты раскаленное внутреннее ядро Земли находится в расплавленном жидком внешнем ядре, отделенном от вышележащей мантии и коры над ней.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:07
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию

Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное