Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда. В суд с иском обратился гражданин Украины.

Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина

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