Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и КлимкинаЭкономика сегодня 03:09
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда. В суд с иском обратился гражданин Украины.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Украинских моряков оставили под арестом в России
Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Авто
Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобили
Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России.
Обновлено в 09:39
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
В Черногории призвали построить стену на границе с Албанией и Косово
Политик добавил, что сейчас Черногория вместе с Косово и Албанией воспринимается в мире как источник балканского наркотрафика.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино
Об ушедших в отпуск BTS снимут сериал
Южнокорейская компания Big Hit Entertainment снимет сериал о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа
Украинская певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа. Об этом она сообщила в блоге в Instagram своим поклонникам.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 09:38
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может быть наконец объяснено наукой
Глубоко под поверхностью планеты раскаленное внутреннее ядро Земли находится в расплавленном жидком внешнем ядре, отделенном от вышележащей мантии и коры над ней.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:07
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию
Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48