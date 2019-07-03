Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июляRT на русском 10:34

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

РБК12:34

Главреда РИА «Новости Украина» Вышинского доставили в суд

Телеканал 360°10:16

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Вести.Ru11:11

«Пора прекратить этот позор». Дело Вышинского как агония уходящей власти

Украина.ру15:07

Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

РИА Новости10:32

Суд перенес заседание по делу главреда «РИА Новости Украина» Вышинского на 15 июля

ТАСС10:50

Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского на 15 июля

RT на русском13:35
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Здоровье

От укусов клещей в Ленобласти пострадало больше человек, чем обычно

Больше всего от клещей пострадали в Тихвинском районе: там зарегистрировано 947 случаев.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Россия оплатила оснащение больницы в Таджикистане

Центральная районная больница Рудаки в Таджикистане получила медицинское оборудование и медикаменты на сумму 700 тыс. долларов в рамках программы грантовой помощи ЮНИСЕФ по проекту «Выживание и развитие детей младшего возраста».
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне

Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Происшествия

В результате ДТП в Ленобласти пострадали трое детей

В результате ДТП пострадали трое детей, которые находились в салоне Chevrolet — в возрасте пяти месяцев, двух и десяти лет.
Обновлено в 16:03
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Авто

Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type

Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Наука

От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено в 14:26
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан

Обновлено в 05:52
Политика

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Общество

Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет

Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 14:29
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено в 15:12
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Политика

Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
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Арест Кирилла ВышинскогоБольше новостей по теме
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