Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июляRT на русском 10:34
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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Здоровье
Минздрав прокомментировал рост эпидемии ВИЧ
В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Чернокожие устроили погромы в Израиле
Обновлено в 10:32
Авто
Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель
Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено 01 июля в 12:40
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Vivo представила новый игровой смартфон по доступной цене
Обновлено в 05:41
Происшествия
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 04:44
Футбол
Алексей Козлов стал игроком «Ростова»
Неделю назад Козлов покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта. 🔥🔥🔥 Алексей Козлов – игрок «Ростова» 32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом.https://t.co/hpKT1eHat8 pic.twitter.com/Zhm9xwKzYV — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.
Обновлено в 10:59
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Шойгу распорядился восстановить глубоководный аппарат после пожара
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал восстановить глубоководный аппарат, который пострадал при пожаре в Баренцево море, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:29
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин заявил о новых горизонтах прямой демократии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха соцсетей, больших данных и других цифровых технологий серьезно расширяет "горизонты для расширения прямой демократии", выступая перед участниками второго Межпарламентского форума, проходящего в Москве, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:49
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Звезда «Орла и решки» перестала скрывать роман с сыном Ефремова
Звезда "Орла и решки" телеведущая Мария Ивакова и актер, сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов перестали скрывать роман.
Обновлено в 10:32
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса
Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Дума рассмотрит проект поправок о маркировке запрещенных организаций в новостных агрегаторах
Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Павел Качкаев предложили обязать новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы маркировать запрещенные в РФ экстремистские организации.
Обновлено в 10:39
Футбол
Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и «Газпромбанком»
Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и «Газпромбанком».
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Делегация Общественного совета при Минобороны посетила Военную академию ВКО
Сегодня, 3 июля, члены Общественного совета при Минобороны России посетили Тверь.
Обновлено в 11:27