Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июляRT на русском 10:34
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Футбол
«Лечче» подписал бразильского вратаря
Бразильский голкипер Габриэл Васконселос Феррейра перешел в «Лечче».
Обновлено в 15:57
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 17:30
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Политика
Два Героя России оказались среди погибших моряков-подводников
Два Героя России оказались среди погибших в команде российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, который загорелся в Баренцевом море.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом
Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей
Обновлено в 17:21
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Наука
Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом
Обновлено в 16:29
Игры
Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев
Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье
Медицинский центр мирового уровня появится в Ленобласти через два года
Через два года тут вырастет уникальный многопрофильный медицинский комплекс (ММК). В конце 2021 года центр должен начать работать.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Кино
Вышел финальный трейлер «Тайны печати дракона»
Обновлено в 08:30
Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52