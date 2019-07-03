Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июляRT на русском 10:34

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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Подробнее о событии

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

РБК12:34

Суд перенес заседание по делу главреда «РИА Новости Украина» Вышинского на 15 июля

ТАСС10:50

Главреда РИА «Новости Украина» Вышинского доставили в суд

Телеканал 360°10:16

«Пора прекратить этот позор». Дело Вышинского как агония уходящей власти

Украина.ру15:07

Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

РИА Новости10:32

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Вести.Ru11:11

Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского на 15 июля

RT на русском13:35
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Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Футбол

«Лечче» подписал бразильского вратаря

Бразильский голкипер Габриэл Васконселос Феррейра перешел в «Лечче».
Обновлено в 15:57
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Политика

Два Героя России оказались среди погибших моряков-подводников

Два Героя России оказались среди погибших в команде российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, который загорелся в Баренцевом море.
Обновлено в 01:03
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Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом

Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков

Обновлено в 12:08
Общество

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Обновлено в 14:44
Наука

Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом

Обновлено в 16:29
Игры

Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев

Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан

Обновлено в 05:52
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье

Медицинский центр мирового уровня появится в Ленобласти через два года

Через два года тут вырастет уникальный многопрофильный медицинский комплекс (ММК). В конце 2021 года центр должен начать работать.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Общество

Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Кино

Вышел финальный трейлер «Тайны печати дракона»

Обновлено в 08:30
Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
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