Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июляRT на русском 10:34

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

РБК12:34

Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского на 15 июля

RT на русском13:35

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Вести.Ru11:11

«Пора прекратить этот позор». Дело Вышинского как агония уходящей власти

Украина.ру15:07

Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

РИА Новости10:32

Главреда РИА «Новости Украина» Вышинского доставили в суд

Телеканал 360°10:16

Суд перенес заседание по делу главреда «РИА Новости Украина» Вышинского на 15 июля

ТАСС10:50
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Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

Обновлено в 18:10
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Обновлено в 20:00
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево начнет ходить из Одинцова

"Аэроэкспресс" и Центральная пригородная Пассажирская компания (ЦППК) запускают с 4 июля совместные рейсы аэропорт Шереметьево - Одинцово, которые на участке между Одинцово и Белорусским вокзалом в Москве будут ходить как обычные пригородные поезда.
Обновлено в 17:22
Экономика

В «Ростелекоме» рассказали о назначении Единой биометрической системы

Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками «Известиям» подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Футбол

Сборная Нидерландов сыграет с США в финале женского чемпионата мира

Обновлено в 17:54
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле

Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта.
Обновлено в 18:42
Общество

Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды

Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:16
Футбол

«Локомотив» подписал контракт с футболистом Крыховяком

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании полноценного соглашения с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком.
Обновлено в 15:58
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Общество

В Воронеже утвердили задание на планировку участка под строительство водоподъемной станции

Власти утвердили задание на подготовку документации по планировке участка для строительства водоподъемной станции ВПС-21 (переоценка запасов подземных вод ПИР) – 3 этап (реконструкция объектов на территории ВПС-9) в Левобережном районе Воронежа.
Обновлено в 08:28
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Арест Кирилла ВышинскогоБольше новостей по теме
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