Общество

Суд в Иркутске запретил строительство завода на БайкалеРИА Новости вчера в 12:50

Суть дела Строительство завода по розливу воды Байкала вблизи поселка Култук началось в январе. По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "АкваСиб" по состоянию на июнь 2016 года являлись Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (Китай, 99%) и Ольга Мульчак (1%).
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Суд запретил китайской компании строить завод на берегу Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Интерфаксвчера в 09:38

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Арбитражный суд Иркутской области запретил строить завод на берегу Байкала

Эхо Москвывчера в 23:30

Мнение: «Для меня мусорная реформа начнётся с появлением второго ведра у каждого под мойкой, чтобы уже в каждой квартире люди могли сортировать мусор»

Байкал Медиа Консалтинг01 апреля в 00:17

Китайской компании запретили строить завод на берегу озера Байкал

Говорит Москвавчера в 13:17

Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

ТАССвчера в 10:17

Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

Интерфаксвчера в 09:32

От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование «КП». Часть 2

Комсомольская правда01 апреля в 18:00

Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

РИА Новостивчера в 12:50
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Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Без Роналду «Ювентус» обыграл «Кальяри»

Обновлено вчера в 17:17
Финансы

Рынок заимствований заняли крупные компании

По итогам 2018 года большую часть рынка заимствований заняли крупные российские компании.
Обновлено в 00:03
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье

Морозов рассказал о способах преодолеть дефицит врачей первичного звена

Чтобы решить задачи национального проекта «Здравоохранение» и ликвидировать дефицит врачей первичного звена, нужно, «чтобы во всех субъектах РФ, всех медицинских вузах чётко поняли реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей», отметил депутат.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Телеведущий Алексей Лысенков публично признался в изменах жене

Телеведущий Алексей Лысенков публично признался в изменах жене Оказалось, что он обманывал певицу Сабину Мурадян.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам

Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Власти Риги не разрешат снести памятник советским воинам-освободителям

Обновлено вчера в 18:11
Авто

УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado

Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Обновлено 01 апреля в 11:12
Авто

Компания Hyundai показала руль со встроенными сенсорными экранами

Множеством дисплеев в салоне современного автомобиля уже никого не удивишь, однако компания Hyundai пошла дальше и опубликовала снимки интерьера тестового концепт-кара i30, у которого мониторы размещены даже на руле.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Четыре человека погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Политика

Россиянам могут разрешить охотиться с луком

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охотиться с ним, пишет Парламентская газета.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Общество

В Московском регионе в середине недели ожидается похолодание

В Москве самыми холодными на этой неделе станут ночи на среду и четверг. Столбик термометра опустится до минус 6 градусов.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Поезд насмерть сбил 14-летнюю школьницу под Новосибирском

Обновлено вчера в 21:35
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость багажа в безбагажном тарифе

Стало известно, сколько будет стоить провоз багажа при покупке новых билетов по безбагажному тарифу.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 20:32
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