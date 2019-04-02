Суд в Иркутске запретил строительство завода на БайкалеРИА Новости вчера в 12:50

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

с чего всё началось

Суть дела Строительство завода по розливу воды Байкала вблизи поселка Култук началось в январе. По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "АкваСиб" по состоянию на июнь 2016 года являлись Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (Китай, 99%) и Ольга Мульчак (1%).

Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

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