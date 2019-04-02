Общество
Суд в Иркутске запретил строительство завода на БайкалеРИА Новости вчера в 12:50
Суть дела Строительство завода по розливу воды Байкала вблизи поселка Култук началось в январе. По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "АкваСиб" по состоянию на июнь 2016 года являлись Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (Китай, 99%) и Ольга Мульчак (1%).
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с чего всё началось
Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.Интерфаксвчера в 09:38
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Мнение: «Для меня мусорная реформа начнётся с появлением второго ведра у каждого под мойкой, чтобы уже в каждой квартире люди могли сортировать мусор»
Байкал Медиа Консалтинг01 апреля в 00:17
От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование «КП». Часть 2
Комсомольская правда01 апреля в 18:00
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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