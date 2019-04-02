Общество

Суд в Иркутске запретил строительство завода на БайкалеРИА Новости 12:50

Суть дела Строительство завода по розливу воды Байкала вблизи поселка Култук началось в январе. По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "АкваСиб" по состоянию на июнь 2016 года являлись Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (Китай, 99%) и Ольга Мульчак (1%).
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с чего всё началось
Общественная петиция
 против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.
Lenta.ru11:35

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Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

РИА Новости12:50

Суд запретил китайцам строить завод на берегу Байкала

URA.Ru12:27

Мнение: «Для меня мусорная реформа начнётся с появлением второго ведра у каждого под мойкой, чтобы уже в каждой квартире люди могли сортировать мусор»

Байкал Медиа Консалтингвчера в 00:17

Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

ТАСС10:17

Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

Интерфакс09:32

От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование «КП». Часть 2

Комсомольская правдавчера в 18:00

Китайской компании запретили строить завод на берегу озера Байкал

Говорит Москва13:17
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Экономика

ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных

Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено в 18:41
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп надеется на улучшение отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Беларуси и России

Обновлено в 05:10
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок

Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Здоровье

К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Политика

Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Обновлено в 07:25
Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Обновлено в 13:38
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Кино

Опубликованы постеры с героями нового «Джона Уика»

Обновлено в 19:16
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено в 16:31
Здоровье

Назван ключ к избавлению от висцерального жира

Ключом к избавлению от вредного висцерального жира является диета, подобранная индивидуально для максимальной эффективности.
Обновлено в 02:45
Музыка

Арнольда Каца и Тимофея Кулябина вспомнили в Новосибирске

Арнольда Каца и Тимофея Кулябина вспомнили в Новосибирске В Новосибирске проходит VI Транссибирский фестиваль, основанный знаменитым скрипачом Вадимом Репиным.
Обновлено в 18:48
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз

Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.
Обновлено в 03:02
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