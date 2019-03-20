Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюРИА Новости 10:01
Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию. На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для экс-президента пожизненного заключения. Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС БиГ с 1992 по 1996 год.
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Здоровье
Жителей Челябинской области приглашают свободно пройти флюорографию
За последние пять лет показатель заболеваемости туберкулезом по Челябинской области снизился на 11 %, среди постоянно проживающего населения - на 10 %.
Обновлено в 09:27
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено в 10:59
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 19:09
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Игры
Акции Nintendo и Sony упали после презентации Google Stadia
19 марта на конференции GDC 2019 Google представила игровой стриминговый сервис Google Stadia.
Обновлено в 14:24
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле террориста
Телеканал отмечает, что спецслужбы Турции несколько дней назад узнали о призыве террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на церкви и синагоги в Стамбуле.
Обновлено в 17:56
Путешествия
Туристам ограничили доступ к маковым полям Калифорнии
Обновлено в 21:07
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Третья беременность звезды протекала сложно: Джессика страдала от сильных отеков, несколько раз лежала в больнице с бронхитом.
Обновлено в 20:00
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Авто
Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем
Обновлено в 23:10
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57