Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюРИА Новости 10:01

Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию. На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для экс-президента пожизненного заключения. Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС БиГ с 1992 по 1996 год.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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Радован Караджич
Боснийский политик
Боснийский серб, сербский государственный и политический деятель, психиатр, поэт. Первый Президент Республики Сербской в 1992-1996 годах. Международным трибуналом по бывшей Югославии признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, приговорён к 40 годам тюрьмы.
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