Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному срокуВести.Ru 10:25
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.
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с чего всё началось
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил до пожизненного срока наказание бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу за военные преступления и преступления против человечности, сообщает Reuters.Новая газета10:12
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