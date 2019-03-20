Радован Караджич приговорен к пожизненному срокуВести.Ru 10:25

с чего всё началось

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.

Политика Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.

Происшествия В Оренбуржье мужчина сбил на машине бывшую жену после ссоры В Оренбуржье возбуждено уголовное дело на жителя города Сорочинска, умышленно сбившего на автомобиле свою бывшую жену.

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Общество Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.

Происшествия Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома» Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.

Общество Продолжительность жизни в России превысила 73 года Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол РФС снял шесть очков с «Тюмени» С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.

Футбол «Локомотив» и ЦСКА пошутили над переименованием Астаны в Нурсултан Краснодарский "Локомотив" и ЦСКА прокомментировали информацию о смене названия столицы Казахстана Астаны.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Общество Власти оштрафовали магазин за помощь бедным Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.

Происшествия Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Политика Российский МИД вызвал посла Чехии МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Футбол ОНК попросила прокуратуру пустить к Кокорину врача «Зенита» Общественная наблюдательная комиссия Москвы попросила и. о. прокурора столицы Олега Манакова разрешить врачу клуба "Зенит" осмотреть Александра Кокорина в СИЗО.

Шоу-бизнес Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.

Происшествия Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях В одной из школ города Денизли урок географии был посвящен теме геологической активности вообще, и землетрясениям, в частности.

Армия и оружие Армии Украины передали более 400 единиц вооружения и военной техники Присутствующий на мероприятии президент Украины Петр Порошенко отметил, что реформирование ВСУ, их постепенное приближение к стандартам НАТО, обеспечение военных новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники расширили возможности украинской армии.