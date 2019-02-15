Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к РоссииГазета.Ru 12:51

с чего всё началось

Украинский Приватбанк сообщил, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против РФ в деле об экспроприации активов банка в Крыму. Финансовое учреждение хочет получить $1 млрд. Россия не признает юрисдикцию подобных процессов и не участвует в них.

Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к России

Политика Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.

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Политика Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев В 1995-1999 годах был депутатом Госдумы от партии "Яблоко", занимал пост вице-спикера. Передачу "Главтема" вел с 2017 года.

Происшествия Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.

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Происшествия В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.

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Политика Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2» Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.

Происшествия Подселили Скрипаля: в гибели британки от «Новичка» обвинили Лондон Родители подданной Великобритании Дон Стерджес, которая скончалась в 2018 году из-за отравления нервно-паралитического вещества, рассказали, кого винят в произошедшем.

Политика Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.

Путешествия Туристам временно закрыли доступ на Эверест из-за мусора Власти Китая временно закрыли для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете для того, чтобы убрать накопившийся мусор.

Политика Глава MI-6 предупредил о готовности дать жесткий ответ на операции ГРУ Глава британской разведки предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб и заявил о готовности дать на нее жесткий ответ, пишет Financial Times.

Транспорт Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости «Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.

Политика МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС из-за Керченского пролива Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Евросоюза ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе являются безосновательными.

Происшествия Суд вынес приговор устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку Ивантеевский городской суд Московской области приговорил подростка к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии за стрельбу в школе осенью 2017 года.

Шоу-бизнес Кэти Перри и Орландо Блум заявили о помолвке Повторный роман между Перри и Блумом начался в 2017 году.

Единоборства Нурмагомедов выплатил штраф по решению NSAC Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в полном объёме выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Политика Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.

Общество В США начали изымать автономера с русским «матом» В Америке есть несколько штатов, в котором водители в праве самостоятельно выбирать буквы и цифры, которые будут находиться на госномерах их автомобилей.

Армия и оружие Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

Политика Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".

Здоровье В России прекращают продажу препарата от кашля «Эреспал» Содержащийся в лекарственном препарате «Эреспал» фенспирид может негативно повлиять на здоровье сердца.

Экономика Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.