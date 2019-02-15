Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к РоссииГазета.Ru 12:51

с чего всё началось

Иск был подан в 2015 году, когда одним из основных акционеров банка был Игорь Коломойский, но в декабре 2016 года банк был национализирован. Приватбанк сообщил, что Арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против Российской Федерации по экспроприации активов банка в Крыму.

Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к России

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