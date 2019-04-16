Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активыREGNUM 08:01

Иск касался административных помещений компании и 16 автозаправок на территории Крыма. Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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ИА Крыминформ08:27
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Политика

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Президент "Баварии" Ули Хенесс в интервью агентству Deutschen Presse-Agentur признался, что он является большим поклонником таланта нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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Политика

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Футбол

Зидан принял решение избавиться от Бэйла

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Интернет

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Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
Обновлено в 11:27
Авто

GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer

Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
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Общество

Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
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Обновлено в 21:10
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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Кино

В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

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Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

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Суды в Петербурге возвращаются к работе после эвакуации

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Назван способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Избежать ядерного апокалипсиса можно путем увеличения числа женщин в ядерной сфере уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.
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В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Общество

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Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
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Новую серию «Игры престолов» посмотрели миллион россиян

Рейтинг телеканала FOX, на котором прошла премьера, увеличился в России по сравнению с обычным будним днем более чем в 13,5 раза, а в Москве - более чем в 12 раз.
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США введут новые санкции против ряда стран

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:43
Политика

Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

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Общество

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Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

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