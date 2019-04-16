Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активыREGNUM 08:01
Иск касался административных помещений компании и 16 автозаправок на территории Крыма. Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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«Ничего не значащее решение»: в Госдуме отреагировали на решение Гааги по Крыму
РИА Новости Крым13:43
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