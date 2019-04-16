Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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Футбол
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Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
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Общество
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В Иркутской области можно устроиться машинистом погрузочной машины с доходом в 50-100 тыс. руб. - Большинство приезжих были трудоустроены по таким специальностям, как слесарь, продавец, водитель, инженер, грузчик, сторож, разнорабочий и другие, - уточнила начальник управления службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Новикова.
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Политика
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Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
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После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Спикеры парламентов Дагестана и Чечни Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов заявили, что республики приостановили работы по уточнению границы между ними.
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Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
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Авто
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Космос
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Разработку нового модульного скафандра для космонавтов планирует начать в 2019 году НПП "Звезда".
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Общество
Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, назвав произошедшее символом новой смены вех.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
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Кино
Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке
Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.
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