Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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