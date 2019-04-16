Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активыREGNUM вчера в 08:01
Иск касался административных помещений компании и 16 автозаправок на территории Крыма. Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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«Ничего не значащее решение»: в Госдуме отреагировали на решение Гааги по Крыму
РИА Новости Крымвчера в 13:43
«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму
ИА Крыминформвчера в 08:27
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Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Общество
Второй лоукостер начнет летать в Москву из Улан-Удэ летом
Как сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов в «Фейсбуке», авиакомпания «Смартавиа» (ранее — «Нордавиа») начнет полеты со 2 июня.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено вчера в 03:55
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Культура
Алиханов назвал Калининград маяком русской культуры на Балтике
Музейно-образовательный комплекс, который появится в Калининградской области, станет новой точкой притяжения для туристов.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Более 20 школ закрыты после угроз вооруженной женщины
Более 20 школ в американском штате Колорадо закрыты после угроз вооруженной женщины. Об этом передает телевизионный канал NBC News.
Обновлено в 00:35
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено 15 апреля в 19:42
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 года, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Челябинске 705 домов остались без отопления и горячей воды
В Челябинске 705 жилых домов остались без горячей воды и отопления после коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 23:50
Баскетбол
«Денвер» сравнял счет в серии с «Сан-Антонио»
Обновлено в 00:30
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ
Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
Обновлено в 00:20