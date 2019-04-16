Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru вчера в 08:03
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму
ИА Крыминформвчера в 08:27
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