Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активыREGNUM 08:01
Иск касался административных помещений компании и 16 автозаправок на территории Крыма. Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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«Ничего не значащее решение»: в Госдуме отреагировали на решение Гааги по Крыму
РИА Новости Крым13:43
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В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
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В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
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МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
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Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
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В «БКС Брокер» расскажут, как сделать инвестиции понятными
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В Сети появились фото сильно постаревших звезд «Друзей»
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Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
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Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»
Обновлено в 18:43
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Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах на 14,5%
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«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
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