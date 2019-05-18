Политика

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражиКоммерсантъ 08:18

Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. 27 июля 2018 года бывший президент по решению суда был заключен под стражу, однако затем его освободили, ссылаясь на конституцию, которая обеспечивает ему неприкосновенность.
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Прокуратура Армении обжалует решение суда освободить Кочаряна

РБК10:15

Экс-президент Армении Кочарян покинул здание Службы нацбезопасности, где был под арестом

ТАСС10:02

Противники освобождения Роберта Кочаряна проводят шествие в Ереване

Sputnik Армения12:43

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

РИА Новости08:24

Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи

Интерфакс08:09

Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Кочаряна

Эхо Москвы09:00

Адвокат Кочаряна заявил, что решение об освобождении политика нельзя обжаловать

RT на русском09:56
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Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Хоккей

Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Наука

Воображение добавило обычным местам смысл

Воображение — одна из исключительно человеческих особенностей, которая помогает нам не только возвращаться к уже пережитым событиям и посещенным местам, но и выстраивать совершенно новые на основании того, что мы уже видели.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Интернет

Определены национальные предпочтения в эмодзи

На втором месте идёт «ВКонтакте» с 16%. Есть разница в предпочтениях и между полами.
Обновлено в 10:48
Футбол

Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Обновлено в 11:20
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

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Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Политика

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Авто

Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей

Обновлено в 08:59
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Кино

Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Общество

Екатеринбургский «Очкарик» сделал предложение своей девушке на концерте Басты

23-летний Владислав Рябухин, ставший известным в СМИ как Очкарик, сегодня, 18 мая на концерте Басты в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке на глазах у тысяч поклонников российского рэпера.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Спорт

Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть

Обновлено в 11:54
Происшествия

Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву

Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.
Обновлено в 06:29
Общество

В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов

Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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