Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»Коммерсантъ 07:15

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.

Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»

Общество Сельского учителя литературы уволили за Ктулху Уральская прокуратура — про Николая Летина, учителя русского языка и литературы из общеобразовательной школы села Нижняя Санарка, который был уволен со скандалом, прогремевшим на всю страну.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Общество Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

Музыка В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019» Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Александр Серов не пришел на свадьбу дочери Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Авто Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.

Игры В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.

Авто Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.

Политика Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.

Армия и оружие Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Хоккей Новым главным тренером «Локомотива» назначен Крэйг Мактавиш Об изменениях в тренерском штабе команды сообщается на официальном сайте ярославского хоккейного клуба.

Космос Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.

Общество На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков "Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.